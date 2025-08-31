Популярни
»

Гледай на живо

Левски приема ЦСКА 1948 в битка за върха - на живо от стадион "Георги Аспарухов" със съставите на двата отбора
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. 11-те на Левски и ЦСКА 1948

11-те на Левски и ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 18:08
  • 6901
  • 11
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите мачове от седмия кръг на efbet Лига. Двубоят, който започва в 19:15ч., ще бъде ръководен от главния съдия Красен Георгиев. Сблъсъкът между двата столични гранда идва в момент, когато и двата отбора демонстрират силна форма и се борят за челните позиции в класирането.

В момента Левски заема второто място в efbet Лига с 13 точки от 5 изиграни мача, с впечатляваща голова разлика от 11 вкарани и само 2 допуснати гола. ЦСКА 1948 се намира на третата позиция, също с 13 точки, но от 6 изиграни срещи и с голова разлика 8:5. "Сините" имат мач по-малко от своите съперници, което им дава предимство в борбата за върха. Победа в този двубой би изстреляла Левски на първото място, докато за "червените" трите точки биха означавали временно изпреварване на техния съперник и затвърждаване на позициите в челната тройка.

ЛЕВСКИ - ЦСКА 1948

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 3. Майкон, 4. Макун, 50. Димитров, 71. Камдем, 70. Костадинов, 18. Търдин, 22. Сула, 95. Фабиен, 99. Кирилов. 17. Евертон

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Диего, 21. Ценов, 88. Траоре, 22. Гашвич, 34. Витанов, 33. Фонкеу, 10. Цонев, 67. Масиел, 11. Русев, 93. Диало

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

  • 31 авг 2025 | 14:45
  • 10052
  • 19
Суворово спечели турнира в памет на големи легенди на Спартак

Суворово спечели турнира в памет на големи легенди на Спартак

  • 31 авг 2025 | 14:19
  • 1794
  • 0
ЦСКА 1948 се надъхва за победа на “Герена”

ЦСКА 1948 се надъхва за победа на “Герена”

  • 31 авг 2025 | 14:02
  • 2854
  • 8
Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с ЦСКА 1948

Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 13:40
  • 4238
  • 2
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 45676
  • 68
Красимир Милошев се завърна в Локомотив (София)

Красимир Милошев се завърна в Локомотив (София)

  • 31 авг 2025 | 13:08
  • 1133
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

  • 31 авг 2025 | 17:51
  • 8967
  • 11
Ливърпул 0:0 Арсенал, спасяване на Алисон

Ливърпул 0:0 Арсенал, спасяване на Алисон

  • 31 авг 2025 | 18:30
  • 5922
  • 7
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 45676
  • 68
Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 13497
  • 25
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 23872
  • 83