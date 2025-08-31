11-те на Левски и ЦСКА 1948

Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите мачове от седмия кръг на efbet Лига. Двубоят, който започва в 19:15ч., ще бъде ръководен от главния съдия Красен Георгиев. Сблъсъкът между двата столични гранда идва в момент, когато и двата отбора демонстрират силна форма и се борят за челните позиции в класирането.

В момента Левски заема второто място в efbet Лига с 13 точки от 5 изиграни мача, с впечатляваща голова разлика от 11 вкарани и само 2 допуснати гола. ЦСКА 1948 се намира на третата позиция, също с 13 точки, но от 6 изиграни срещи и с голова разлика 8:5. "Сините" имат мач по-малко от своите съперници, което им дава предимство в борбата за върха. Победа в този двубой би изстреляла Левски на първото място, докато за "червените" трите точки биха означавали временно изпреварване на техния съперник и затвърждаване на позициите в челната тройка.

ЛЕВСКИ - ЦСКА 1948

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 3. Майкон, 4. Макун, 50. Димитров, 71. Камдем, 70. Костадинов, 18. Търдин, 22. Сула, 95. Фабиен, 99. Кирилов. 17. Евертон

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Диего, 21. Ценов, 88. Траоре, 22. Гашвич, 34. Витанов, 33. Фонкеу, 10. Цонев, 67. Масиел, 11. Русев, 93. Диало