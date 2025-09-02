В Нидерландия тръбят: Утрехт иска Вуцов за заместник на своя титулярен вратар

Медиите в Нидерландия потвърдиха, че Утрехт следи вратаря на Левски Светослав Вуцов. Скаути на клуба наблюдаваха изявите на национала на живо и в двата мача на “сините” срещу АЗ Алкмаар.

В Ниската земя обаче разкриха, че Светльо е опция най-рано за зимата или за следващото лято. Защото в момента твърд титуляр в състава е Василис Баркас и треньорите са много доволни от него. След него в йерархията са Мишел Броувер и Кевин Гадела. На полусезона или след края на кампанията обаче Баркас ще бъде продаден, като тогава евентуално може да се стигне до взимането на Вуцов.

Към вратаря на “сините” има интерес и от друг клуб от Нидерландия – Твенте.

Левски привлече Вуцов от Славия в края на зимния трансферен прозорец. Малко след това юношите на “сините” измести хърватина Матей Маркович и оттогава е несменяем титуляр под рамката. През този сезон не е пропуснал мач, като във всеки двубой е бил на ниво.