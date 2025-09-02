Популярни
  В Нидерландия тръбят: Утрехт иска Вуцов за заместник на своя титулярен вратар

В Нидерландия тръбят: Утрехт иска Вуцов за заместник на своя титулярен вратар

  • 2 сеп 2025 | 09:01
  • 1165
  • 1

Медиите в Нидерландия потвърдиха, че Утрехт следи вратаря на Левски Светослав Вуцов. Скаути на клуба наблюдаваха изявите на национала на живо и в двата мача на “сините” срещу АЗ Алкмаар.

Четири почивни дни за футболистите на Левски през тази седмица
Четири почивни дни за футболистите на Левски през тази седмица

В Ниската земя обаче разкриха, че Светльо е опция най-рано за зимата или за следващото лято. Защото в момента твърд титуляр в състава е Василис Баркас и треньорите са много доволни от него. След него в йерархията са Мишел Броувер и Кевин Гадела. На полусезона или след края на кампанията обаче Баркас ще бъде продаден, като тогава евентуално може да се стигне до взимането на Вуцов.

Към вратаря на “сините” има интерес и от друг клуб от Нидерландия – Твенте.

Левски привлече Вуцов от Славия в края на зимния трансферен прозорец. Малко след това юношите на “сините” измести хърватина Матей Маркович и оттогава е несменяем титуляр под рамката. През този сезон не е пропуснал мач, като във всеки двубой е бил на ниво.

Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите
  • 2 сеп 2025 | 03:39

Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

  • 2 сеп 2025 | 03:39
  • 1135
  • 0
Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов
  • 1 сеп 2025 | 21:32

Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

  • 1 сеп 2025 | 21:32
  • 7907
  • 1
Янтра защити съдията от мача с Марек

Янтра защити съдията от мача с Марек

  • 1 сеп 2025 | 20:39
  • 2120
  • 4
Кавдански: Заслужена победа за Миньор

Кавдански: Заслужена победа за Миньор

  • 1 сеп 2025 | 19:42
  • 2141
  • 0
Червенков: Ключът беше концентрацията, мъжката игра и игровата дисциплина
  • 1 сеп 2025 | 19:37

Червенков: Ключът беше концентрацията, мъжката игра и игровата дисциплина

  • 1 сеп 2025 | 19:37
  • 2997
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Елитната група до 17 години
  • 1 сеп 2025 | 19:36

Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 1 сеп 2025 | 19:36
  • 3624
  • 0
Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят
  • 2 сеп 2025 | 09:24

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

  • 2 сеп 2025 | 09:24
  • 332
  • 0
Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки
  • 2 сеп 2025 | 01:00

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 190780
  • 50
Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул
  • 1 сеп 2025 | 23:37

Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 23:37
  • 18936
  • 14
Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и няколко мача с българско участие
  • 2 сеп 2025 | 09:16

Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и няколко мача с българско участие

  • 2 сеп 2025 | 09:16
  • 264
  • 0
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България
  • 1 сеп 2025 | 19:52

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 14414
  • 9
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025
  • 2 сеп 2025 | 07:00

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 1108
  • 0