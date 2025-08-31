Веласкес: Не беше никак лесно

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от победата на “сините” с 2:1 над ЦСКА 1948. Специалистът е на мнение, че успехът не е дошъл никак леко, но е задлужен най-вече за играта преди почивката.

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

“Днес беше труден мач. Съперникът е изградил добър състав този сезон. Хареса ми показаното преди почивката и създадохме доста положения. Във фаза защита обаче стояхме далеч в линиите. През второто полувреме мисля, че играта бе равностойна с моментно надмощие и на двата отбора. Справихме се в един мач, който никак не бе лек и искам да благодаря на публиката, че ни подкрепи и оцени усилията ни. Мисля, че емоционалното ни състояние е във възходяща линия, след като играчите видяха на какво са способни. Имам привлиегията да притежавам изключителен екип”, каза Веласкес.

“Не предвиждаме да играем приятелски мач по време на паузата. Играчите получиха доста минути в последно време. Ще използваме времето за почивка и умерени натоварвания. Испания в момента е сериозна сила във футбола, но пожелавам добър мач и добра атмосфера. Още не съм решил дали ще ида на стадиона”.

“Голът на Майкон показва какво е той. Много красиво попадение. Това, че той се намираше в тази зона не е случайност. Това е нещо, което търсим - да насищаме зоната на атаката. Този гол не може да ни изненада”, завърши наставникът.