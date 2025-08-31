Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Не беше никак лесно

Веласкес: Не беше никак лесно

  • 31 авг 2025 | 21:58
  • 5843
  • 7

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от победата на “сините” с 2:1 над ЦСКА 1948. Специалистът е на мнение, че успехът не е дошъл никак леко, но е задлужен най-вече за играта преди почивката.

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха
Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

“Днес беше труден мач. Съперникът е изградил добър състав този сезон. Хареса ми показаното преди почивката и създадохме доста положения. Във фаза защита обаче стояхме далеч в линиите. През второто полувреме мисля, че играта бе равностойна с моментно надмощие и на двата отбора. Справихме се в един мач, който никак не бе лек и искам да благодаря на публиката, че ни подкрепи и оцени усилията ни. Мисля, че емоционалното ни състояние е във възходяща линия, след като играчите видяха на какво са способни. Имам привлиегията да притежавам изключителен екип”, каза Веласкес.

“Не предвиждаме да играем приятелски мач по време на паузата. Играчите получиха доста минути в последно време. Ще използваме времето за почивка и умерени натоварвания. Испания в момента е сериозна сила във футбола, но пожелавам добър мач и добра атмосфера. Още не съм решил дали ще ида на стадиона”.

“Голът на Майкон показва какво е той. Много красиво попадение. Това, че той се намираше в тази зона не е случайност. Това е нещо, което търсим - да насищаме зоната на атаката. Този гол не може да ни изненада”, завърши наставникът.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Иван Стоянов: Не му отива на Левски да бави така времето, но е нормално, когато те атакуват по този начин

Иван Стоянов: Не му отива на Левски да бави така времето, но е нормално, когато те атакуват по този начин

  • 31 авг 2025 | 21:40
  • 2836
  • 8
Вратарят на Бдин е контузен

Вратарят на Бдин е контузен

  • 31 авг 2025 | 21:32
  • 950
  • 1
Майкон: От малък играя футбол с боси крака

Майкон: От малък играя футбол с боси крака

  • 31 авг 2025 | 21:25
  • 2113
  • 2
Хиляда зрители видяха първата победа на СФК Светкавица 2014

Хиляда зрители видяха първата победа на СФК Светкавица 2014

  • 31 авг 2025 | 21:24
  • 1747
  • 2
Без голове на пловдивско дерби

Без голове на пловдивско дерби

  • 31 авг 2025 | 21:09
  • 1400
  • 0
Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

  • 31 авг 2025 | 21:05
  • 130225
  • 457
Виж всички

Водещи Новини

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

  • 31 авг 2025 | 20:22
  • 19314
  • 75
Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

  • 31 авг 2025 | 21:05
  • 130225
  • 457
Райо Валекано 0:1 Барселона, Ямал откри от дузпа

Райо Валекано 0:1 Барселона, Ямал откри от дузпа

  • 31 авг 2025 | 23:38
  • 4952
  • 55
Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

  • 31 авг 2025 | 20:28
  • 38598
  • 101
Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

  • 31 авг 2025 | 18:56
  • 44802
  • 22