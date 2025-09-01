Четири почивни дни за футболистите на Левски през тази седмица

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес, дава четири дни почивка на футболистите от представителния отбор през тази седмица по време на паузата в efbet Лига заради ангажиментите на националните отбори в световните квалификации. "Сините" имат изиграни 15 официални срещи от началото на сезона на 10 юли и испанският спец иска да освежи играчите с по-леки натоварвания.

Левскарите ще почиват днес и утре, както и през уикенда. За сряда и петък са предвидени сутрешни занимания, а в четвъртък ще има две тренировки - от 10:00 часа и от 18:00 часа.

Столичани няма да играят контрола в паузата, а следващият им официален мач е гостуване на Локомотив (София).