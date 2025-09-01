Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски следи нападател на Берое

Левски следи нападател на Берое

  • 1 сеп 2025 | 10:45
  • 2799
  • 1

Националът на Доминиканската република Хуан Карлос Пинеда може би е изиграл последния си мач с екипа на Берое. Той беше титуляр срещу Арда, но се очаква до края на трансферния прозорец да смени клубната си принадлежност, информира "Мач Телеграф".

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха
Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

Най-близо до техничаря е Левски, говори се усилено във футболните среди. Треньорът на "сините" Хулио Веласкес намекна, че очаква още нови играчи на няколко поста, но без да споменава имена.

Интерес към Пинеда проявява и ЦСКА, но засега "червените" не са предприели конкретни действия по привличането му.

Припомняме, че на "Българска армия" пристигна голямата звезда на Берое Леандро Годой.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Моряците" ще възстановят и ще мислят за защита на позициите

"Моряците" ще възстановят и ще мислят за защита на позициите

  • 1 сеп 2025 | 10:01
  • 574
  • 0
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 5630
  • 0
Септември (Симитли) се включи в благотворителна инициатива

Септември (Симитли) се включи в благотворителна инициатива

  • 1 сеп 2025 | 09:28
  • 430
  • 0
Съдийската комисия дава пресконференция

Съдийската комисия дава пресконференция

  • 1 сеп 2025 | 09:04
  • 629
  • 0
Контузия в Партизан

Контузия в Партизан

  • 1 сеп 2025 | 07:56
  • 1253
  • 0
Мота: Можеше да победим още по-изразително

Мота: Можеше да победим още по-изразително

  • 31 авг 2025 | 23:49
  • 1828
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря днес: появи се нов кандидат за Санчо (следете тук)

Трансферният прозорец затваря днес: появи се нов кандидат за Санчо (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 11:28
  • 21125
  • 2
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 816
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 6065
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 15218
  • 13
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 5630
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
  • 6546
  • 0