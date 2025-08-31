Популярни
Кирилов: Енергията изчезна през второто полувреме

  • 31 авг 2025 | 22:12
Футболистът на Левски Радослав Кирилов говори след победата на своя тим над ЦСКА 1948. “Сините” се наложиха с 2:1 на “Герена”.

“Моето усещане беше такова, че енергията изчезна през второто полувреме. Ние сме един от отборите в Европа, който изигра най-много мачове. И то срещу тежки противници. Трябва да успеем да се възстановим. Ние с националните отбори трябва да си свършим работата.

Гледах да съм концентриран, да си върша моята работа.

Забравям всичко сега и съм напълно концентриран върху националния отбор. Радвам се, че ще играем пред пълен стадион. Надявам се да успеем да направим хубави неща и да зарадваме хората.

Вълнуваме се. Когато играеш с националния отбор, винаги си развълнуван. Ние трябва да гледаме какъв ще е планът за мача и да си спазваме нашата тактическа дисциплина. Няма какво да губим, излизаме и се наслаждаваме.

И трите противника ще са силни. Надявам се да зарадваме хората”, заяви Кирилов.

