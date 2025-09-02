Наоми Осака извлече максимума от грешките на Коко Гоф

Наоми Осака победи Коко Гоф и осигури място на четвъртфиналите на US Open. Японката изигра безупречен мач, като се наложи с 6:3, 6:2 над поставената под номер 3 и любимка на домакините Гоф.

Осака, шампионка на „Флашинг Медоус“ през 2018 и 2020 година, започна перфектно, като проби сервиса на Гоф още в първия гейм. Това постави американката в неизгодна позиция през по-голямата част от първия сет, в който тя изостана с 2:4.

В играта на Гоф имаше отделни проблясъци, особено когато пласира печеливш бекхенд в първия сет, който предизвика аплодисменти от публиката и от самата Осака, но нейната съперничка се оказа твърде силна.

Японката спечели откриващия сет още при първата си възможност, след като Гоф допусна две двойни грешки и общо 16 в целия мач срещу само 5 за японката в първия сет.

Във втория сет Осака отново проби Гоф, за да поведе с 5:2, а грешките на американката продължиха. Сервирайки за оставане в мача, Гоф започна силно с ас, но Осака бързо стигна до мачбол и си осигури място на четвъртфиналите, след като шампионката от US Open 2023 изпрати топката в мрежата.

Това е първият път от Australian Open през 2021 година, в който Осака достига до четвъртфинал на турнир от "Големия шлем".

Гоф допусна общо 33 непредизвикани грешки в мача и реализира едва 8 печеливши удара, като загуби срещата за един час и четири минути.

„Малко съм чувствителна и не искам да се разплача. Честно казано, просто много се забавлявах тук“, каза Осака след победата си.

„Бях на трибуните два месеца след като родих дъщеря си и гледах Коко. Просто наистина исках възможността да изляза тук и да играя. Определено е много специално. Честно казано, много се възхищавам на нея Гоф. Мисля, че начинът, по който се държи, е наистина специален. Да бъдеш такъв невероятен модел за подражание на толкова млада възраст е дарба и талант, който тя притежава, и аз изпитвам огромно уважение към нея", изтъкна Наоми Осака.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages