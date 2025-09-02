Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Наоми Осака извлече максимума от грешките на Коко Гоф

Наоми Осака извлече максимума от грешките на Коко Гоф

  • 2 сеп 2025 | 02:22
  • 266
  • 0
Наоми Осака извлече максимума от грешките на Коко Гоф

Наоми Осака победи Коко Гоф и осигури място на четвъртфиналите на US Open. Японката изигра безупречен мач, като се наложи с 6:3, 6:2 над поставената под номер 3 и любимка на домакините Гоф.

Осака, шампионка на „Флашинг Медоус“ през 2018 и 2020 година, започна перфектно, като проби сервиса на Гоф още в първия гейм. Това постави американката в неизгодна позиция през по-голямата част от първия сет, в който тя изостана с 2:4.

В играта на Гоф имаше отделни проблясъци, особено когато пласира печеливш бекхенд в първия сет, който предизвика аплодисменти от публиката и от самата Осака, но нейната съперничка се оказа твърде силна.

Японката спечели откриващия сет още при първата си възможност, след като Гоф допусна две двойни грешки и общо 16 в целия мач срещу само 5 за японката в първия сет.

Във втория сет Осака отново проби Гоф, за да поведе с 5:2, а грешките на американката продължиха. Сервирайки за оставане в мача, Гоф започна силно с ас, но Осака бързо стигна до мачбол и си осигури място на четвъртфиналите, след като шампионката от US Open 2023 изпрати топката в мрежата.

Това е първият път от Australian Open през 2021 година, в който Осака достига до четвъртфинал на турнир от "Големия шлем".

Гоф допусна общо 33 непредизвикани грешки в мача и реализира едва 8 печеливши удара, като загуби срещата за един час и четири минути.

„Малко съм чувствителна и не искам да се разплача. Честно казано, просто много се забавлявах тук“, каза Осака след победата си.

„Бях на трибуните два месеца след като родих дъщеря си и гледах Коко. Просто наистина исках възможността да изляза тук и да играя. Определено е много специално. Честно казано, много се възхищавам на нея Гоф. Мисля, че начинът, по който се държи, е наистина специален. Да бъдеш такъв невероятен модел за подражание на толкова млада възраст е дарба и талант, който тя притежава, и аз изпитвам огромно уважение към нея", изтъкна Наоми Осака.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Швьонтек продължава по план

Швьонтек продължава по план

  • 1 сеп 2025 | 21:50
  • 3182
  • 0
Ден 9 на US Open: Синер срещу Бублик

Ден 9 на US Open: Синер срещу Бублик

  • 2 сеп 2025 | 02:10
  • 7197
  • 0
Загуби на сингъл и двойки за българките в Румъния

Загуби на сингъл и двойки за българките в Румъния

  • 1 сеп 2025 | 20:27
  • 1136
  • 0
"Уимбълдън" остава верен на традициите, няма да последва US Open

"Уимбълдън" остава верен на традициите, няма да последва US Open

  • 1 сеп 2025 | 17:00
  • 1288
  • 0
Григор Димитров се завърна в Хасково

Григор Димитров се завърна в Хасково

  • 1 сеп 2025 | 16:01
  • 9776
  • 3
Трилър при жените: Крейчикова спаси осем мачбола за труден успех над американка

Трилър при жените: Крейчикова спаси осем мачбола за труден успех над американка

  • 1 сеп 2025 | 11:46
  • 1172
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 173003
  • 45
Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 23:37
  • 8097
  • 8
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 40712
  • 41
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 10906
  • 8
Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

  • 1 сеп 2025 | 23:26
  • 12158
  • 0
Ден 9 на US Open: Синер срещу Бублик

Ден 9 на US Open: Синер срещу Бублик

  • 2 сеп 2025 | 02:10
  • 7197
  • 0