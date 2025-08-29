Нерви, сълзи и много грешки, но Коко Гоф е в третия кръг на US Open

Коко Гоф се класира за третия кръг на US Open след победа със 7:6(5), 6:2 над Дона Векич. Двете направиха изключително странен мач, в който нервите взеха връх. Гоф допусна 8 двойни грешки, а Векич - 10. В първия сет съперничките си размениха по 4 пробива, преди американката все пак да наложи волята си.

След поредния загубен гейм на собствен сервис Коко Гоф дори се разплака, но бързо успя да се овладее. Във втория сет тя значително повиши нивото на представянето си и не остави много шансове на Векич.

"Мачът беше много труден, но съм щастлива, че се справих", заяви Гоф през сълзи в интервюто на корта. - "Вие ми помогнахте много. Заедно го направихме", обърна се американката към публиката.

Тя добави, че присъствието на трибуните на звездата в спортната гимнастика Симон Байлс също й е помогнало да преодолее кризата и да намери верния ритъм в играта си.

Coco Gauff in tears after getting broken at 4-4 in the 1st set against Donna Vekic at the U.S. Open.



Tough scenes…



pic.twitter.com/s79HEqiSV0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

В третия кръг ще играе и Дария Касаткина. 15-ата поставена в схемата елиминира Камила Рахимова с 6:2, 4:6, 7:5.



Победи постигнаха още Жаклин Кристиан над Ашлин Крюгер и Диян Пари над Рената Сарасуа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages