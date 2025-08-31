Популярни
Гоф и Осака ще се срещнат на осминафиналите в САЩ

  • 31 авг 2025 | 03:15
  • 151
  • 0
Бившите шампионки Коко Гоф (САЩ) и Наоми Осака (Япония) ще играят една срещу друга в четвъртия кръг при жените на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Третата поставена в схемата Гоф, която триумфира в Ню Йорк през 2023 г., надделя над Магдалена Фрех (Полша) с 6:3, 6:1.

Ден 7 на US Open: Започна предпоследният мач при мъжете
Ден 7 на US Open: Започна предпоследният мач при мъжете

Двукратната шампионка Наоми Осака (2018, 2020) се наложи над Даря Касаткина (Австралия) с 6:0, 4:6, 6:3 за час и 45 минути. Японката не даде нито гейм на съперничката си в първия сет, а във втората част успя да преодолее пасив от 1:4, да изравни, след което загуби подаването си в деветия гейм и Касаткина взе втората част. В третия сет Осака доминираше, поведе с 4:1 и без проблеми затвори мача.

В изцяло чешки сблъсък номер 11 Каролина Мухова спечели срещу Линда Носкова с 6:7(5), 6:4, 6:2, а Марта Костюк (Украйна) елиминира Диан Пари (Франция) с 3:6, 6:4, 6:2.

