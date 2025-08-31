Популярни
Гоф: Доволна съм от представянето си

  • 31 авг 2025 | 03:24
Поставена под номер три в схемата на US Open Кори Гоф говори след победата си над Магдалена Фрех от Полша с 6:3, 6:1.

"Беше емоционална седмица. Имах нужда от тези трудни моменти, за да мога да продължа напред. Оказвах толкова голям натиск върху себе си, но наистина се опитвам да се насладя и мисля, че днес показах, че наистина се забавлявам", коментира представителката на домакините.

Гоф и Осака ще се срещнат на осминафиналите в САЩ
Гоф и Осака ще се срещнат на осминафиналите в САЩ

Гоф спечели трофея през 2023 г. и на 1/8-финалите ще се изправи срещу Наоми Осака, която два пъти е триумфирала в надпреварата. Това се случи през 2018 и 2020 г.

Ден 7 на US Open: Започна предпоследният мач при мъжете
Ден 7 на US Open: Започна предпоследният мач при мъжете

"Мисля, че днес играх добре. Доволна съм от представянето си и от това, че се класирах за четвъртия кръг", добави Гоф.

