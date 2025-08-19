Гоф възхитена от завръщането на Уилямс

Американската тенисистка Кори Гоф коментира голямото завръщане на Винъс Уилямс, която ще играе с “уайлд кард” тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ.

“Страхотно е да се види, че женският тенис може да има такава дълготрайност. Не мисля, че който и да е друг спорт, освен може би голфа, може да постигне това. Така че трябва да ценим този момент”, каза Гоф.

Улямс навърши 45 години този юни, като тя е триумфирала на два пъти в US Open (200, 2001).

“Страхотно е, че икона като нея се представя на най-високо ниво от десетилетия, впечатляващо е. Не мисля, че мога да направя това... и не мисля, че много играчи могат да го направят”, добави Гоф.

