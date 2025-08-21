Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Коко Гоф се раздели с треньора си

  • 21 авг 2025 | 10:38
  • 125
  • 0
Двукратната шампионка от Големия шлем Коко Гоф се раздели с треньора си Матю Дейли само дни преди началото на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Номер 3в световната ранглиста на УТА Гоф ще продължи да работи с дългогодишния си наставник Жан-Кристоф Форел и добави в щаба си експерта по биомеханика Гавин Макмилан. Вчера тя тренира в тенис центъра "Били Джийн Кинг" в Ню Йорк с Форел и Макмилан, който преди това е работил с номер 1 в света Арина Сабаленка, помагайки ѝ с сервиса и форхенда.

Под ръководството на Дейли и Форел Гоф постигна едни от най-добрите резултати в кариерата си, включително финалите на УТА и тазгодишното Открито първенство на Франция. Въпреки това, формата ѝ напоследък е спаднала, като има само четири победи на сингъл от "Ролан Гарос" насам и отпадна в първия кръг на "Уимбълдън".

Основната схема на Откритото първенство на САЩ започва в неделя, като шампионката от 2023 година Гоф ще се появи за демонстративен мач в четвъртък вечерта на корт "Артър Аш", пише Ройтерс.

