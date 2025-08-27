Австралийка затрудни Коко Гоф на старта на US Open

Световната номер 3 Коко Гоф победи квалификантката Айла Томлянович с 6:4, 6:7, 7:5 и се класира за втория кръг на US Open. Американката трябваше доста да се потруди, но успя да пречупи съпротивата на австралийската си съперничка.

В първия си мач след смяната на треньорския си екип миналата седмица, Гоф изглеждаше напът към чиста победа, след като водеше със сет и пробив. Томлянович, която преди три години сложи край на кариерата на Серина Уилямс именно на корт "Артър Аш", обаче успя да се върне в мача и да изравни за 4:4.

Гоф сервира за спечелване на мача при 6:5 във втория сет, но австралийката отново показа борбеност и го докара до тайбрек, който в крайна сметка спечели.

В решаващия трети сет американката поведе с ранен пробив и за втори път сервира за победата при 5:4, но Томлянович все още не се беше предала. Тя отново се пребори и изравни резултата в сета на 5:5, преди Гоф да спечели последните два гейма и да затвори мача след три часа игра с резултат 6:4, 6:7, 7:5.

Американката, която спечели титлата тук през 2023 г., призна в интервюто си на корта след мача, че изминалата седмица е била психически изтощителна за нея. В следващия кръг тя ще се изправи срещу хърватката Дона Векич.