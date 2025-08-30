Популярни
ЦСКА остава без победа в първенството, „червените" се добраха до трудна точка срещу Славия – на живо след 2:2
  Загорчич: Позволихме на ЦСКА да си отиде от нашия стадион с една точка

Загорчич: Позволихме на ЦСКА да си отиде от нашия стадион с една точка

  30 авг 2025 | 23:33
  • 606
  • 0

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич коментира головото реми 2:2 с ЦСКА в "Овча купел". Наставникът на "белите" разкритикува футболистите си за представянето в самото начало на мача, както и в първите минути на второто полувреме, когато всъщност отборът му допусна двете попадения.

"Имахме добри мачове, дори където загубихме. Днес най-много ме ядоса това, което направихме в самото начало на мача и през второто полувреме. Спадна ни концентрацията и позволихме на ЦСКА да си отиде от нашия стадион с една точка. Ние повече заслужавахме трите точки. Надявам се, че в следващия мач ще се получи.

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

Преминаването между трима-четирима защитници без да си направил фал - не можем да си позволим толкова наивни голове. Тези грешки ще ги има. Това е един период, в който момчетата израстват. Продължаваме напред и си мислим за следващия мач. Надявам се, че по време на паузата ще наваксаме физически, за да бъдем по-свежи.

Балов: Започваме да надграждаме
Балов: Започваме да надграждаме

Позволихме на ЦСКА да се върне в резултата. После опитахме да направим нещо, но нещата не се получаваха.

Тежко е, когато си в ролята на изоставащ. Срещу ЦСКА успяхме да се върнем и дори да поведем в резултата. Надявам се да имаме малко повече късмет в определени моменти. Тогава ще събираме повече точки", заяви Заги.

Снимки: Борислав Цветанов

