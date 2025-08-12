Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Популярни
  • 12 авг 2025 | 12:59
Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед и Премиър лийг Димитър Бербатов е водеща фигура в кампанията, с която днес “червените дяволи” представиха третия си екип за новия сезон. Българинът се превъплъщава в ролята на “сенсей”, който обяснява на своите ученици философията на клуба и отговорността да защитаваш цветовете на Манчестър Юнайтед.

Берба участва в клип, промотиращ екипа, който е с черен цвят, и има специална лична фотосесия. В самото видео участват още мениджърът Рубен Аморим, капитанът Бруно Фернандеш, Лени Йоро и Амад Диало.

Самата фланелка е с черна основа и жълто-сини детайли и представлява реминисценция към легендарния екип за гостувания, носен от играчите на Манчестър Юнайтед в периода между 1993-та и 1995-а.

“Ти измина дълъг път и днес трябва да запомниш защо тренираме, защо играем за тази фланелка. Силата не е правилният път. Трябва да имаш дисциплина, да си наясно с мислите си, с целите си, да се научиш да си устойчив и преди всичко - на търпение и смирение.

Атаката е нищо без защита. Трябва да си бърз, да останеш фокусиран, балансиран, да уцелиш момента. Движи се като вода и удряй като мълния.

Делиш тази фланелка с легенди. Почети ги така, както те биха те почели. Това е начинът, по който го правим в Манчестър”, казва Бербатов към своя ученик във въпросния клип.

