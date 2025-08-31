Популярни
  В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

В Леверкузен обмислят бъдещето на Тен Хаг

  31 авг 2025
В Байер (Леверкузен) вече се чудят дали не са направили грешка с назначаването на Ерик тен Хаг. “Аспирините” стартираха сезона в Бундеслигата с два провала. Те първо допуснаха домакинска загуба от Хофенхайм, а вчера водеха с 3:1 срещу Вердер и бяха с човек повече от 63-ата минута, но срещата завърши 3:3.

Тези резултати и представянето на отбора са притеснили ръководството на Байер и вече е имало разговори относно бъдещето на нидерландския наставник, твърди “Кикер”. Шефовете на клуба няма да прибързват с решение, но ще има нови анализи и дискусии след затварянето на трансферния прозорец.

Тен Хаг има договор до 2027 г. и иска да получи повече време с оглед на големите промени през лятото. “Аспирините” се разделиха с много основни играчи и още не са намерили заместници на всички.

