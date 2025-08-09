Бербатов с предупреждение за Шешко

Димитър Бербатов се радва на новото попълнение на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко, но предупреди, че още е рано да му възлагат големи очаквания. Днес “червените дяволи” представиха новия си нападател, привлечен за над 70 милиона лири от РБ Лайпциг.

“Развълнуван съм от пристигането му в Юнайтед, но в същото време съм малко предпазлив, защото Зиркзее и Хойлунд също се представяха страхотно в предишните си клубове. Гледах как се движат, как се справят със защитници, как вкарват голев, но след като пристигнаха във Висшата лига им беше трудно да се адаптират. И статистиката е показателна. Три гола, четири гола. За нападател ще си разочарован от себе си”, коментира Бербатов.

“Не е лесно. Дали е скоростта, дали е новият отбор, новата среда, големите очаквания? Разбира се, има много други неща, които трябва да правиш като нападател, но накрая става дума за головете, които вкараш. Беше трудна кампания за тях. Когато се купи нов нападател, започваш да си мислиш дали ще играеш, дали мястото ти е в клуба или трябва да си търся нов. Но има и друг вариант, при който започваш да мислиш: “Харесва ми конкуренцията, сега ще ви покажа какво мога, ще се боря за мястото си”. Това може да ги мотивира”, допълни българската легенда.