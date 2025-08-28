Лудогорец следи бек на Славия

Лудогорец се интересува от футболист на Славия, научи Sportal.bg. Става въпрос за левия защитник на "белите" Жордан Варела.

Юношата на Монако, който е национал на Кабо Верде, е попаднал в полезрението на шампионите, които искат да засилят конкуренцията в отбора за позицията ляв бек, където при отсъствието на опитния Антон Недялков в момента оперира десният бранител Сон или тийнейджърът Симеон Шишков, който номинално е централен защитник.

Варела подписа със Славия през миналата есен, като договорът му с най-стария столичен клуб е за още две години.