Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов изказа възмущение пред Sportal.bg относно слуховете, че Мартин Георгиев е попаднал в полезрението на френски клубове. Бизнесменът коментира и декларацията на ЦСКА срещу рефера Георги Давидов, който получи наряд за дербито между двата отбора.

"От ЦСКА са написали позиция срещу Давидов? Олеле боже! Какво да ви кажа - и аз нямам кой знае колко добро мнение за този съдия. Надявам се да свири точно, да бъде обективен и друго важно - онези от буса с ВАР-а да не провалят мача. Това е дерби среща.

Интерес от Франция към Мартин Георгиев? Вижте, аз държа много на Мартин, той е славист, наша рожба. Писна ми обаче от разни мениджърски истории. През тази година се сблъсках с какви ли не неща по тази линия. Някакви испански мениджъри, мътят му главата, баща му ми звъни да пита и той за Франция. В офиса на Славия оферта за Мартин Георгиев няма. Нормалното е, когато има оферта да викнем футболиста и да говорим. Аз не знам нищо, а излизат какви ли не измишльотини. През годините сме направили стотици трансфери, не съм спрял никой, никога.

За Кристиян Стоянов също излязоха пет различни информации - този клуб, онзи клуб. В Славия не е пристигало нищо. Различни мениджъри си гонят интересите, пускат разни слухове, мътят главите на момчетата, а това им влияе, естествено. Адски недостойно е! Хващам се за главата от всички тези неща. Веднага давам контрапример - Чунг.

Обадиха се виетнамците, дойдоха, споразумяхме се за сума, стиснахме си ръцете. Буквално десет минути по-късно парите бяха по сметката. Десет минути. Азиатска точност. Такова нещо не бях виждал. Не само не бях виждал, не бях и чувал. Разбрахме се и след десет минути преведоха парите. А слухове, спекулации - непочтена работа", каза босът на "белите".

