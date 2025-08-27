Популярни
  Сакалиев: Винаги ще съм там, където е ЦСКА! Благодаря

  27 авг 2025
Бившият администратор на ЦСКА Стойко Сакалиев обяви раздялата си с клуба, за която по-рано съобщи Sportal.bg. Бившият голмайстор, който е един от любимците на сектор "Г", публикува емоционално обръщение във "Фейсбук".

"Здравейте, армейци! На първо място искам да изразя своята огромна благодарност към господин Гриша Ганчев и Дани Ганчев, с които започнах моя път в клуба. Също така благодаря и на господин Валтер Папазки и всички, които в момента управляват ЦСКА, за доверието и съвместната ни работа през годините.

Винаги съм бил честен и откровен с вас и никога не съм крил това, което мисля. Днес съм длъжен да споделя една новина, която за мен е много важна – Днес се разделих с клуба .Изказвам признателността си към цялото ръководство, към целия екип, с който работих през последните пет години – футболисти, треньори и спортно-технически щаб.

За мен този период беше безценен. Аз съм човек, който винаги търси положителното и хубавото в живота и именно това ще запазя в сърцето си. Никога няма да кажа лоша дума за любимия отбор, защото съм възпитан от моето семейство да взимам най-доброто и да оставям негативното настрана.

Благодаря на всички за подкрепата и за времето, което споделихме заедно. ЦСКА винаги ще бъде част от мен – независимо дали съм вътре в клуба като човек, който работи и помага, или извън него. Подкрепата ми ще бъде вечна и винаги ще съм там, където е ЦСКА. ЕДНА ЛЮБОВ,ЕДНА БОРБА ЕДИН ОТБОР… САМО ЦСКА!", написа емоционално Саката.

