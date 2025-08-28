Иван Минчев с призив към феновете на Славия преди дербито с ЦСКА: Сега е нашето време, заедно можем!

Популярни
Слушай на живо: Славия - ЦСКА

Капитанът на Славия Иван Минчев призова феновете за подкрепа в предстоящото дерби с ЦСКА от седмия кръг на efbet Лига. Столичният слбъсък на стадион "Александър Шаламанов" е в събота (30 август) от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Георги Давидов.

Венци Стефанов: Не съм леля Ванга, за да знам какво ще стане срещу ЦСКА! Някои не ги считам за слависти
Венци Стефанов: Не съм леля Ванга, за да знам какво ще стане срещу ЦСКА! Някои не ги считам за слависти

"Здравейте, слависти! Сега е нашето време. Елате и ни подкрепете на стадион "Александър Шаламанов". Заедно можем!", каза халфът в кратко видео, публикувано от "белите". 

