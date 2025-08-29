Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия без Тони Тасев срещу ЦСКА

Славия без Тони Тасев срещу ЦСКА

  • 29 авг 2025 | 20:07
  • 1154
  • 0
Славия без Тони Тасев срещу ЦСКА
Слушай на живо
Слушай на живо: Славия - ЦСКА

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на ЦСКА. В нея се завърна Ивайло Найденов, който пропусна победата над Арда (2:0) заради раждането на неговата дъщеря.

Крилото Тони Тасев все още се възстановява от контузията в десния глезен, която получи в навечерието на срещата с кърджалийци. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" от седмия кръг на efbet Лига е в в събота, 30 август, от 21:15 часа.

Иван Минчев с призив към феновете на Славия преди дербито с ЦСКА: Сега е нашето време, заедно можем!
Иван Минчев с призив към феновете на Славия преди дербито с ЦСКА: Сега е нашето време, заедно можем!

Групата на "белите": Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Емил Стоев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"От тъч на вятър" - 7 кръг

"От тъч на вятър" - 7 кръг

  • 29 авг 2025 | 15:52
  • 2781
  • 5
Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

  • 29 авг 2025 | 16:41
  • 15960
  • 47
Гибона ще се срещне с фенове в Бургас

Гибона ще се срещне с фенове в Бургас

  • 29 авг 2025 | 15:36
  • 1355
  • 1
Фен клуб България с благотворителна шатра на "Заедно за децата"

Фен клуб България с благотворителна шатра на "Заедно за децата"

  • 29 авг 2025 | 15:31
  • 453
  • 0
Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 53834
  • 201
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 91400
  • 115
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 53834
  • 201
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 91400
  • 115
Ботев (Враца) 1:0 Черно море, гол на Владислав Найденов

Ботев (Враца) 1:0 Черно море, гол на Владислав Найденов

  • 29 авг 2025 | 20:53
  • 10426
  • 6
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

  • 29 авг 2025 | 19:28
  • 19564
  • 14
11-те на Септември и Локомотив (София)

11-те на Септември и Локомотив (София)

  • 29 авг 2025 | 20:47
  • 1749
  • 3
Съставите на Лече и Милан

Съставите на Лече и Милан

  • 29 авг 2025 | 21:03
  • 778
  • 3