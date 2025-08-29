Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Бившият изпълнителен и спортен директор на ЦСКА Филип Филипов е бил освободен от поста и заради залагания, които той е правил срещу “червените” в мачовете на отбора, когато е бил на ръководен пост, научи Sportal.bg. Нещо, което е строго забранено от всички футболни институции по света, начело с ФИФА и УЕФА и се смята за едно от най-големите нарушения на етичния кодекс на играта.

От клуба имат доказателства за негови онлайн залагания срещу ЦСКА при това не в един или два мача. Най-скандалното е, че бившият бранител има два печеливши залога в мача за титлата срещу ЦСКА 1948 на 3 юни 2023 година, когато Иван Турицов изпусна дузпа в 102-ата минута и срещата завърши 1:1, а с това “червените” се лишиха и от титлата. Тогава това се случи, тъй като минути след това Левски пуснаха няколко юноши срещу Лудогорец и “орлите” спечелиха с 3:2 в Разград, връщайки си първото място, кръг преди края на сезона.

Леден душ за ЦСКА - София! ЦСКА 1948 с нова сензация след пропуск на Турицов от дузпа в 102-ата минута

Има доказателства, че Филипов е заложил не големи суми на равенство, както деня преди мача, така и в деня на срещата. Той дори е имал залог в дадената среща и за успех на тима на ЦСКА 1948, въпреки че двубоят бе на препълнения стадион “Българска армия”. Веднага след това за старта на сезон 2023/24 Филипов има два печеливши залога на равенство в срещата с Хебър в Пазарджик, завършила 0:0.

Както е известно, настоящите собственици на клуба, завариха Филипов в клуба на поста изпълнителен директор през април 2024 година, когато Гриша Ганчев изненадващо се оттегли и продаде своите акции на фондация "Национален Фонд за Спорт, Култура, Изкуство и Наука”. Той бе оставен от настоящото ръководство, за да има приемственост от страна на новото към старото ръководство, но в последствия с действията си и решенията си като ръководител направи така, че от клуба да съжаляват безкрайно, че го оставиха толкова дълго време на работа и сега продължават да плащат сериозни суми за негови грешни решения.

През зимата пък станало ясно, че Филипов е имал залагания срещу ЦСКА, докато е работил в клуба под ръководството на Гриша Ганчев, което вбесило и в същото време притеснило изключително много собствениците на клуба, които тогава окончателно загубили доверие в човека, който е най-близко до треньора и играчи към онзи момент и може да им влияе пряко. Причините са, че подобни действия са забранени, неспортсменски, но по-лошото, че също така са подсъдими, ако прокуратурата реши да се съзира, освен, че разваля и тотално имиджа на клуба.

Именно поради това веднага след старта на пролетния дял той бе уволнен, тъй като собствениците на клуба вече имали съмнения и в чисто моралните му човешки качества, предвид някои негови действия по време на лагера в Турция, където също разочаровал шефовете си.

Напомняме, че именно Филипов бе човекът, отговорен за селекцията на тима преди година – първо като изпълнителен директор, а след това и като спортен. Тогава по негово желание бяха привлечени Аарон Исека, Годуин Коялипу, Джеймс Ето‘о, Джейсън Локило, Лумбард Делова, Иван Дюлгеров, Мика Пинто, Илиан Илиев, Иван Тасев, Зюмюр Бютучи, Лиъм Купър, докато зимата договори с “червените” подписаха Йоанис Питас, Адриан Лапеня и Фьодор Лапоухов. Освен това Филипов имаше главна заслуга за избора и на двамата треньори - Томислав Стипич и Александър Томаш, които оставиха ЦСКА извън европейските клубни турнири за втора поредна година. Сумите похарчени за привличането на въпросните играчи и треньори, заедно с комисионите им за уволнение на осем от тях, както и плащаните заплати и комисиони на агенти, струват на "червените" десетки милиони левове.

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Затова е крайно време в ЦСКА да вземат твърдото решение, че клубът трябва да бъде изчистен от всички до един, които си “живуркат” на гърба на “червените”. Харченето на огромни суми да се спре, докато всички служители на “Армията” и всички играчи не започнат да гледат в една посока и да имат ясната идея, че този клуб трябва да излезе от будна копа и да започне да се развива.

Нашата медия потърси за коментар ръководството на ЦСКА, което заяви: "На този етап ще се въздържим от коментар".