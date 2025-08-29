Делова пропуска мача със Славия

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез обяви, че Лумбард Делова е с контузия и пропуска гостуването на Славия от седмия кръг на Първа лига.

"Делова няма да е в групата заради контузия. Имаме футболисти, които могат да играят на позицията на Делова и са готови да изиграят добър мач. Чорбаджийски е болен последните два дни. Ще видим днес на тренировката какво ще се случи. Дали ще може да бъде в групата или не. Всички останали са на линия. Додай тренира. Не е тренирал нормално последните три седмици. Ще видим днес дали ще е в групата", каза още Керкез.