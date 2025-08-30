Джеймс Ето'о преговаря с израелци?

Полузащитникът на ЦСКА Джеймс Ето’о може да продължи кариерата си в Израел, твърди Africafoot. Камерунецът е в напреднали преговори с Макаби Нетаня, твърди африканската медия. Ето’о има договор с „червените“ за още две години, но може да реализира трансфер до края на летния прозорец.

Ръководството на израелския клуб търси футболист с профила на камерунеца, като обсъжда с него договор за три сезона. Твърди се, че Макаби Нетаня е склонен да плати за Ето’о между 1 млн. и 1.5 млн. евро. Джеймс Ето’о премина в ЦСКА през миналото лято от Ботев Пловдив. Той е играл и в петте мача на „червените“ от началото на сезона.