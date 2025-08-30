Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

Бившият спортен директор на ЦСКА Кристиано Джарета, който в момента е шеф в Пафос, даде специално интервю за Sportal.bg Кипърският шампион ще играе в основната фаза на Шампионска лига и се превърна в една от сензациите в европейския клубен футбол, като по пътя си елиминира Макаби (Тел Авив), Динамо (Киев) и Цървена звезда. Джарета се върна назад в годините, когато беше част от ЦСКА и си припомни момента, в който бе много близо до спечелване на шампионката титла в България.

Г-н Джарета, поздравления за големия успех с Пафос! Колко значим е този момент за вас и за футболен Кипър?

За мен това е успех, който обогатява моята кариера. Една от причините да пристигна в Пафос беше точно това – да играем в Шампионска лига един ден, както и да чуем химна на турнира. Имах шанса да работя в Лига на конференциите и в Лига Европа. Работил съм в различни първенства като Висшата лига, Серия А и Премиършип. Сега имам възможността да работя с отбор в Шампионска лига. Това за мен означава много, но означава много и за Кипър, защото Пафос вдига рейтинга на страната.

Как успяхте да стигнете до групите на Шампионска лига с бюджет, по-малък от този на Динамо Киев и Цървена звезда?

Успяхме, защото изучихме възможностите как да вдигнем техническото ниво на отбора, но и ресурсите, с които разполагаме в клуба. Повишихме нивото в клуба на медицинския персонал, на техническия персонал, на анализаторите. Създадохме методология и екип. Започнахме да търсим футболисти с технически качества, които да са подходящи за нашия стил на игра. В началото беше много трудно да привлечем футболисти. Беше трудно да убедя играчи на високо ниво да пристигнат в Пафос, защото преди моето пристигане клубът не беше печелил нищо. След това обаче успяхме, благодарение на връзките, приятелствата и мрежите от познанства. Всеки трансферен прозорец повишаваме качеството.

Каква е вашата идея за развитието на един футбол клуб?

Виждането ми за развитието на футболен клуб е много просто. Трябва да се започне от основите – да се изгради добър екип от способни хора, които имат методология и могат да комуникират. Това да разполагаш със способен екип зад отбора помага на клуба да има все повече добри играчи. За мен най-важното е да изградиш екип около отбора, след което започва изграждането на самия отбор.

Сегашният формат на Шампионска лига дава на клубовете сериозни финансови средства. Какви ще бъдат целите на Пафос в турнира?

Очакванията са да изживеем този момент с голям ентусиазъм. Шампионска лига е голяма сцена и със сигурност ще ни помогне да доизградим клуба ни, за което говорих преди малко. Това, което правим, е нещо ново. Постигнахме много бързи резултати. Сега целта ни е да се стабилизираме и утвърдим постоянно в европейските клубни турнири. Нашите цели са да покажем на Европа, че Пафос е голям клуб с добри играчи и своя идентичност.

През миналия сезон елиминирахте ЦСКА 1948 в европейските клубни турнири. Можем ли да кажем, че оттам започна възходът на Пафос в Европа?

Да, елиминирахме ЦСКА 1948. Това беше важен момент за Пафос. Това беше начална точка да разберем нашата стойност. Придобихме по-голямо самочувствие и продължихме нашия път в Европа.

Класиране в Шампионска лига означава сериозни приходи за клуба. Как ще продължи развитието на Пафос и ще продължите ли да следвате същата трансферна политика?

Нашата политика няма да се промени. Ще продължим да работим със стремеж да вдигнем техническото ниво на отбора. Ще продължим да търсим играчи с добро техническо ниво и мотивация. Вдигаме леко нашите очаквания и следователно вдигаме нивото на търсените играчи на пазара.

Вие бяхте спортен директор в ЦСКА. Следите ли какво се случва в българския футбол?

Следя много българския футбол и ЦСКА. Следя го много от момента, в който напуснах, за да отида в Уотфорд. Очаквам с новия собственик и новия стадион ЦСКА отново да полети. Това е момент на промяна и в момента има трудности, но съм сигурен, че ЦСКА отново ще заблести и ще заеме мястото си над всички.

Как си обяснявате това, че преди и след вашето пристигане в България Лудогорец все още е шампион. Какво означава това за българския футбол според вас?

От самото начало Лудогорец прави неща, които другите не правеха. Насочиха се към бразилския пазар и привличат играчи на разумни цени и добри заплати. Оттам вдигат техническото ниво на отбора. Правят това, което правеха Шахтьор преди години. Когато пристигнах в ЦСКА, бяхме много близо до Лудогорец. Почти ги изпреварихме. Спомням си, че в един от мачове ни у дома пропуснахме дузпа в последните минути. Щяхме да изпреварим Лудогорец и да спечелим шампионата. Те все още са на върха и смятам, че изповядват печеливша формула.

Какви са приликите и разликите между българския и кипърския футбол?

Основната разлика между двете първенства е конкуренцията. В България има два-три отбора, които могат да се борят за титлата. В Кипър са шест – седем отбора, борещи се за титлата. Технически кипърският футбол е на по-високо ниво. Има играчи, които са по-силни и треньори, идващи от по-високо ниво. Нивото на кипърския футбол е по-високо от това на българския.

Имаше ли шанс ЦСКА да стане шампион, ако бяхте останали на работа в клуба за по-дълго време?

Където и да работя, опитвам да давам всичко от себе си, за да може отборът ми да побеждава. Когато бях в ЦСКА, останахме втори, но бяхме много близо до това да изпреварим Лудогорец. Една дузпа ни лиши от това. Нямам кристална топка, за да видя дали щеше да се случи, или не.

Очевидно кариерата ви се развива страхотно. Как оценявате престоя си в ЦСКА и имаше ли възможност да останете в клуба за по-дълго?

Винаги ще помня периода ми в ЦСКА. За съжаление, продължи по-малко от две години, защото получих предложение от Уотфорд. Щях да остана с удоволствие в ЦСКА за по-дълго време. Имам страхотни отношения с фамилия Ганчеви и Дани. Можехме да направим нещо голямо.

Наблюдавате ли играчи от родния ни шампионат и добре ли се котират българските футболисти според вас?

Наблюдавам играчите в българското първенство. Винаги са следени и смятани за футболисти, притежаващи всички качества. Скаутите ни и клубът са много внимателни за таланти.

Кой е футболистът, който сте желали силно в отбора си, но така и не сте успели да привлечете?

Няма точно определен играч, защото са много. Както казах, в началото не беше лесно да се привлече добър футболист в Пафос. Сега ситуацията е по-различна. Това е работа, която изисква много време, много контакти с агенти и отлични отношения с клубовете. Не съжалявам за нищо. Успяхме да доведем тук качествени играчи, които постигнаха този голям успех.