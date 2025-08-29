Ливърпул преотстъпи халф на Аякс и даде разрешение на Цимикас да пътува за Италия

Ливърпул преостъпи под наем на Аякс до края на сезона младия халф Джеймс Макконъл. Преди това 20-годишният англичанин подписа нов дългосрочен договор с мърсисайдци. В Аякс талантливия англичанин, който до момента има 13 мача за първия отбор на "червените", ще се събере с бившия асистент на Арне Слот на "Анфийлд" Джон Хейтинга, както и с вратаря Витеслав Ярош, който също бе преотстъпен на Аякс.

Междувременно Ливърпул е дал разрешение на Костас Цимикас да пътува за Италия, за да премине медицински прегледи преди трансфера си в Рома. Той също ще играе под наем за "вълците", като италианският клуб ще поеме пълния размер на заплатата му в Ливърпул.

29-годишният грък стана трети избор за позицията на ляв бек, като преди него в предпочитанията на Слот са новото попълнение Милош Керкез и опитният Андрю Робъртсън.