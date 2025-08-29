Популярни
  29 авг 2025
Артета за състоянието на Сака и Йодегор и амбицията да отнеме короната на Ливърпул

Мениджърът на Арсенал Микел Артета има увереност, че тимът му може да победи в неделя на "Анфийлд" шампиона Ливърпул и това да бъде първата крачка по пътя към осъществяването на голямата цел "артилеристите" да свалят мърсисайдци от върха в края на този сезон и да заемат тяхното място. Лондончани нямат победа на този стадион от 2012 година, но доброто начало им вдъхва увереност, че това може да се промени в неделя.

Артета обясни и какво е състоянието на Букайо Сака и Мартин Йодегор, които получиха контузии по време на убедителния успех срещу Лийдс преди седмица.

"Букайо се справя по-добре, но ще отсъства няколко седмици. Няма нужда от операция. Контузията не е толкова лоша, колкото беше предишната, но просто нямаше късмет. Беше действие, което изискваше пълната му мощ, трябваше да промени посоката и той усети нещо.

Йодегор все още не е започнал да тренира с нас. Ако успее, ще го направи утре. Той прави всичко възможно да бъде на разположение", заяви Артета, който добави, че Кристиан Ньоргор, Бен Уайт и Леандро Тросар също са под въпрос за дербито в неделя.

Запитан дали новото попълнение Еберечи Езе може да дебютира с екипа на Арсенал на "Анфийлд", Артета отговори: "Имаме опции на тази позиция, така че нека видим. Разбира се, няма да ви дам никакви насоки. Той притежава специална енергия, специална аура и е готов. Много съм впечатлен от него".

"Ливърпул е шампион и за да бъде такъв, има причина. Те заслужаваха да станат шампиони. Бяха по-добрият отбор миналата година, най-постоянният. Искаме да победим този отбор тази година. Трябва да отидем на "Анфийлд" с този дух и тази убеденост.

Фаворит за титлата винаги е този, който я е спечелил предния сезон. Някой трябва да дойде и да му отнеме тази корона и точно това ще се опитаме да направим ние, останалите. Вече започнахме с първите два мача във Висшата лига и целта е да бъдем по-добри от тях.

Много важен мач. Искаме да продължим да увеличаваме инерцията, която набрахме. Да отидем на тези терени, срещу такива противници, е това, което искаме. Целта е да спечелим убедително тези големи мачове", заяви Артета по адрес на Ливърпул.

Испанецът отказа да коментира темата с евентуалния трансфер на Пиеро Инкапие, за когото се твърди, че ще бъде поредното ново попълнение на Арсенал.

