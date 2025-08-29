Популярни
ЛЕВСКИ КАЦА НА РОДНА ЗЕМЯ СЛЕД ЗАГУБАТА В АЛКМААР
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул – Арсенал: Може да спечелите чисто нов 65" 4K телевизор!

Ливърпул – Арсенал: Може да спечелите чисто нов 65" 4K телевизор!

  • 29 авг 2025 | 15:47
  • 1415
  • 5
Ливърпул – Арсенал: Може да спечелите чисто нов 65" 4K телевизор!

Класиката на английския футбол отново е на фокус: Ливърпул срещу Арсенал – сблъсък, в който малките грешки могат да решат всичко. Мърсисайдци ще разчитат на бързи атаки и преса на „Анфийлд“, докато „артилеристите“ идват с една от най-организираните защити. Очертава се мач на високи обороти, в който всяко статично положение или контраатака могат да се окажат решаващи.

За да добавим още адреналин, стартираме специална безплатна игра с прогнози в Sportal „Домът на феновете“ – дайте своята прогноза за ЛивърпулАрсенал и си осигурите шанс да спечелите чисто нов 65" 4K Ultra HD смарт телевизор.
За целта трябва да познаете правилно 6 аспекта от срещата.

Регистрирайте се в нашата платформа и изпратете своите прогнози. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

Не спирайте дотук – нашата платформа предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири, всяка игра е шанс за голяма печалба.

