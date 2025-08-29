Популярни
  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 16435
  • 6
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Днес в 14:00 часа бе изтеглен жребият за основната фаза на Лига Европа. Той отреди трудни съперници на Лудогорец, който попадна в трета урна. Българският шампион ще домакинства на ПАОК, където играе Десподов, Бетис, Селта и Ница. Гостуванията му ще са на шотландския гранд Глазгоу Рейнджърс, шампионите на Унгария и Швеция - Ференцварош и Малмьо, а също така и на Йънг Бойс.

Правилникът е такъв, че всеки тим играе с по два отбора от всяка урна - срещу единия е домакин, а срещу другия - гост. Класирането е общо за всичките 36 отбора. Първите 8 продължават напред. Тези от 9-до 16-то място ще се изправят в плейоф срещу съставите от 17-то до 24-то място, а последните 12 отпадат.

Ето съперниците на Лудогорец: Бетис (д), Глазгоу Рейнджърс (г), ПАОК (д), Ференцварош (г), Ница (д), Йънг Бойс (г), Селта (д), Малмьо (г).

