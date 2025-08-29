Популярни
  • 29 авг 2025 | 14:32
  • 355
  • 0
Жребият в Лига Европа: трудни сблъсъци за фаворитите, Бетис ще гостува на Лудогорец

Този следобед бе изтеглен жребия за основната фаза н Лига Европа през този сезон. 36-те отбора, които участват в него, бяха разделени в четири урни на база на техните индивидуални коефициенти. Всеки тим бе изтеглен първо ръчно, което стори легендата на германския футбол Юрген Клинсман, а след това автоматичния софтуер на УЕФА определя неговите съперници на случаен принцип, както и в кои мачове съответният тим ще гостува и ще домакинства.

Един от тимовете, които предизвикат най-голям интерес, е този на Рома. Италианците, които достигнаха до финала в турнира през 2023 година, ще имат за задача да срещнат миналогодишния полуфиналист Лил, както и шотландските грандове Селтик и Рейнджърс.

Друг от по-сериозните тимове в надпреварата Бетис пък ще гостува в Разград на Лудогорец. Българският тим ще трябва да приеме и отбора на Кирил Десподов - ПАОК.

Португалският гранд Порто също ще трябва да се изправи срещу “светлосините” от страната на гайдарите.

Астън Вила също получи доста интересен, но и никак не лек жребий. Момчетата на Унай Емери ще започнат своя път в Лига Европа с домакинство на РБ Залцбург, след което ще продължат с гостуване на Фейенорд и Макаби (Тел Авив) преди да гостуват на Фенербахче.

Двубоите в турнира започват на 24 и 25 септември, а шампионатната фаза ще завърши на 29 януари. Първите осем тима ще се класират директно за осминафиналите в турнира, докато следващите 16 отбора, класирали се между девето и 24-о място, ще играят допълнителен плейофен кръг, който ще определи и останалите осем тима, които ще бъдат част от 1/8-финалите. Последните 12 отбора, класирали се между 25-о и 36-о място ще отпаднат от надпреварата. Финалът на турнира пък трябва да бъде изигран на 20-и май 2026 година на “Водафон Парк” в Истанбул.

