Треньорът на Шкендия: Умората си каза думата

  29 авг 2025
Старши треньорът на Шкендия Йетон Бечири прие спокойно отпадането на неговия тим от Лудогорец в плейофите за класиране в основната фаза на Лига Европа. Първенецът на Северна Македония стигна до продължения в Разград, но в тях допусна нови два гола и отстъпи с 1:4.

“Поздравления за Лудогорец. Ние бяхме близо, но все пак и далеч от крайния успех. Трябва да съм честен и да призная, че през първото полувреме играхме слабо. Може би тежкото пътуване и натрупаната умора си казаха думата”, коментира Бечири.

“След почивката показахме много по-добро лице. Понякога във футбола имаш късмет, друг път - не. В момента съм тъжен, че отпаднахме, но в същото време съм горд от начина, по който играчите представят македонския футбол. Класирането в Лига на конференциите също е успех за нас”, подчерта наставникът на Шкендия.

“Благодаря на феновете, които не спират да ни подкрепят. Натрупахме ценен опит, който ще ни помогне да растем като отбор. Вече се изправихме срещу съперници от голямо ниво, в Лигата на конференциите ще е същото”, добави Бечири.

Снимки: Борислав Трошев

