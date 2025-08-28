Текпетей: Щастливи сме, искаме силни отбори

Крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей бе доволен от класирането на тима за основната фаза на Лига Европа. Ганаецът се надява "орлите" да се изправят срещу силни тимове в следващите си срещи от Европа.

"Щастливи сме от това, което направихме. Не винаги можем да бъдем горди от това на терена, но трябва да се представяме по най-добрия начин във всички мачове. За десети път подред сме част от групите на евротурнирите, това говори за нашата класа. След контузията знаех, че ще бъде трудно за мен, но не се предавам и искам да помагам на отбора. Надявам се да срещнем много добри отбори в основната фаза", каза Текпетей.