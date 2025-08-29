Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Чочев: Силно полувреме за нас

Чочев: Силно полувреме за нас

  • 29 авг 2025 | 00:04
  • 428
  • 0

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев бе доволен от влизането на тима основната фаза на Лига Европа. Полузащитникът е на мнение, че отборът трябва да се възползва по-добре от създадените ситуации за гол, за да си прави мачовете по-леки.

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

"Силно първо полувреме, но след голът им се объркаха някои неща. Трябва да започнем да реализираме положенията си, за да печелим по-леко. Аз съм щастлив, когато помагам на отбора. Концентрирани сме за мача в неделя срещу Ботев и после ще мислим за националния отбор", каза Чочев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 78363
  • 126
Левски София-Запад с първи успех в квалификациите на Шампионската лига по футзал

Левски София-Запад с първи успех в квалификациите на Шампионската лига по футзал

  • 28 авг 2025 | 21:40
  • 801
  • 1
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 170250
  • 977
Българският "Отбор на надеждата" се класира в топ 16 на Homeless World Cup 2025

Българският "Отбор на надеждата" се класира в топ 16 на Homeless World Cup 2025

  • 28 авг 2025 | 21:09
  • 604
  • 0
Изненада: феновете на Шкендия опънаха знамето на Албания, а не на Северна Македония в Разград

Изненада: феновете на Шкендия опънаха знамето на Албания, а не на Северна Македония в Разград

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 11398
  • 24
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 53876
  • 41
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 170250
  • 977
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 78363
  • 126
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 10737
  • 3
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 53876
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 11258
  • 46
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 60285
  • 38