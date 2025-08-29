Чочев: Силно полувреме за нас

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев бе доволен от влизането на тима основната фаза на Лига Европа. Полузащитникът е на мнение, че отборът трябва да се възползва по-добре от създадените ситуации за гол, за да си прави мачовете по-леки.

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

"Силно първо полувреме, но след голът им се объркаха някои неща. Трябва да започнем да реализираме положенията си, за да печелим по-леко. Аз съм щастлив, когато помагам на отбора. Концентрирани сме за мача в неделя срещу Ботев и после ще мислим за националния отбор", каза Чочев.