Руи Мота: Това, което направихме в Скопие, трябваше да бъде заличено

  • 28 авг 2025 | 23:27
  • 775
  • 0

Наставникът на Лудогорец Руи Мота поздрави футболистите си за елиминирането на Шкендия, което осигури на "орлите" участие в основната схема на Лига Европа. Треньорът обаче допълни, че през втората част футболистите му са изпуснали контрола на мача след няколко лесно изгубени топки, заради което получиха гол и реваншът със северномакедонския шампион отиде в продължения, където българският първенец вкара две попадения за крайния успех с 4:1.

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

"Направихме много добра първа част. Подобрихме се спрямо първата среща, отбелязахме два гола, можехме и трети. През втората част започнахме да губим топки, допускахме грешки и изпуснахме контрола.

В този момент Шкендия отбеляза, но моите футболисти работиха страшно много, за да елиминираме съперника. Поздравявам ги! Всеки помогна.

Започнахме да губим лесно топката и осъществиха някои контраатаки. Това беше труден момент, но след това намерихме нашия ритъм и доминирахме в продълженията. Заслужавахме да продължим напред.

Това, което направи отбора в Скопие, трябваше да бъде заличено. Определено не е лесно, играчите се борят винаги докрай и затова го правят възможно.

За нас най-важното е, че сме там", каза Мота.

