Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Лудогорец преодоля Шкендия в плейофния кръг на Лига Европа и за поредна година ще играе в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир. Българският шампион ще разбере своите съперници утре в 14:00 часа, когато стартира жребият в Нион. На него "орлите" ще са в трета урна.

Правилникът е такъв, че всеки един тим ще играе с по два отбора от всяка урна - срещу единия ще е домакин, а срещу другия - гост.

Потенциални съперници на Лудогорец са доста отбори, печелили КЕШ - сред тях са Нотингам, Астън Вила, Цървена звезда, Селтик, Порто, Фейенорд и ФКСБ. Също така има немалко тимове от топ пет първенствата на Европа.

Ето всички потенциални противници на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа:

Първа урна: Рома, Порто, Глазгоу Рейнджърс, Фейенорд, Лил, Динамо (Загреб), Бетис, Залцбург, Астън Вила;

Втора урна: Фенербахче, Брага, Цървена звезда, Лион, ПАОК, Виктория Пилзен, , Ференцварош, Селтик, Макаби (Тел Авив);

Трета урна: Йънг Бойс, Базел, Мидтиланд, Фрайбург, ЛУДОГОРЕЦ, Нотингам, Щурм, ФКСБ, Ница;

Четвърта урна: Болоня, Селта, Щутгарт, Панатинайкос, Малмьо, Го Ахед Ийгълс, Утрехт, Генк, Бран.