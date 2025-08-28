Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 3830
  • 1
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Лудогорец преодоля Шкендия в плейофния кръг на Лига Европа и за поредна година ще играе в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир. Българският шампион ще разбере своите съперници утре в 14:00 часа, когато стартира жребият в Нион. На него "орлите" ще са в трета урна.

Правилникът е такъв, че всеки един тим ще играе с по два отбора от всяка урна - срещу единия ще е домакин, а срещу другия - гост.

Потенциални съперници на Лудогорец са доста отбори, печелили КЕШ - сред тях са Нотингам, Астън Вила, Цървена звезда, Селтик, Порто, Фейенорд и ФКСБ. Също така има немалко тимове от топ пет първенствата на Европа.

Ето всички потенциални противници на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа:

Първа урна: Рома, Порто, Глазгоу Рейнджърс, Фейенорд, Лил, Динамо (Загреб), Бетис, Залцбург, Астън Вила;

Втора урна: Фенербахче, Брага, Цървена звезда, Лион, ПАОК, Виктория Пилзен, , Ференцварош, Селтик, Макаби (Тел Авив);

Трета урна: Йънг Бойс, Базел, Мидтиланд, Фрайбург, ЛУДОГОРЕЦ, Нотингам, Щурм, ФКСБ, Ница;

Четвърта урна: Болоня, Селта, Щутгарт, Панатинайкос, Малмьо, Го Ахед Ийгълс, Утрехт, Генк, Бран.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72505
  • 121
Левски София-Запад с първи успех в квалификациите на Шампионската лига по футзал

Левски София-Запад с първи успех в квалификациите на Шампионската лига по футзал

  • 28 авг 2025 | 21:40
  • 692
  • 1
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164628
  • 916
Българският "Отбор на надеждата" се класира в топ 16 на Homeless World Cup 2025

Българският "Отбор на надеждата" се класира в топ 16 на Homeless World Cup 2025

  • 28 авг 2025 | 21:09
  • 545
  • 0
Изненада: феновете на Шкендия опънаха знамето на Албания, а не на Северна Македония в Разград

Изненада: феновете на Шкендия опънаха знамето на Албания, а не на Северна Македония в Разград

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 10828
  • 24
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 48964
  • 41
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164628
  • 916
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72505
  • 121
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 48964
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 7895
  • 10
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 57419
  • 37