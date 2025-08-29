Ден 6 на US Open започва с Алкарас, а Джокович е след полунощ

Шестият ден на US Open включва мачовете от трети кръг в долната половина на схемата в Ню Йорк.

Екшънът започва в 18:00 часа, а в 18:30 на централния корт програмата открива Карлос Алкарас срещу Лучано Дардери.

Феновете на Новак Джокович ще трябва да будуват тази нощ, защото неговият мач с Камерън Нори е насрочен за 02:00 след полунощ.

По същото време - 02:00 часа - е ред да играе на една от фаворитките при жените Арина Сабаленка срещу Лейла Фернандес, която е финалистка в US Open от 2021 година.

От 18 часа е френското "дерби" между Бенжамен Бонзи и Артур Риндернеч.

При дамите пък началото на тенис деня ще бъде дадено от Елена Рибакина, която излиза за любопитен сблъсък с Ема Радукану.