Швьонтек избухна срещу журналист на US Open: Какъв е този въпрос?!

Ига Швьонтек не изигра най-добрия си мач на US Open. Срещу нидерландката Сузан Ламенс победителката от "Уимбълдън" загуби сет и спечели с известни затруднения с 6:1, 4:6, 6:4. След мача към полякинята бяха отправени много въпроси, свързани с двубоя, за който полякинята сподели, че не ѝ е било лесно срещу нидерландката и е допуснала някои грешки.

Пресконференцията изглеждаше съвсем обикновена, докато един журналист не зададе неочакван въпрос. Той поиска да разбере Швьонтек би си сложила мъниста в косата, както Наоми Кембъл редовно прави по време на тенис мачове. Един доста необичаен въпрос, който обаче Швьонтек изобщо не оцени.

Швьонтек се нуждаеше от три сета, но продължава напред

"Какъв е този въпрос?!", отговори тя на полски, докато видимо ядосано гледаше. - Моля? Дали искам да си вплета мъниста в косата? Не. Какво се случва тук?"Веднага след това журналистът стана и напусна залата за пресконференции под зоркия поглед на Швьонтек, която продължи да го гледа гневно.

Въпрос за идола й Тейлър Суифт

По-рано в турнира Швьонтек също получи въпрос, който нямаше много общо с тениса ѝ, но тогава го прие по-добре. Малко преди победния ѝ мач срещу колумбийката Емилиана Аранго стана ясно, че поп звездата Тейлър Сюифт и звездата от НФЛ Травис Келси ще се женят. Швьонтек е голяма фенка на певицата и не можа да скрие ентусиазма си.

"Просто се радвам за нея, защото тя заслужава най-доброто", каза Швьонтек. Когато отговорът ѝ беше посрещнат със смях от журналистите, „суифтито“ обясни защо музиката е толкова важна за нея. "Нейните любовни песни ми помогнаха да се чувствам по-малко самотна и дори да подобря английския си."