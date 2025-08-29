Алкарас продължава без загубен сет на US Open

Карлос Алкарас допусна пробив и поиска медицински таймаут, но все пак изстрада победа с 6:2, 6:4, 6:0 срещу Лучано Дардери в мач от третия кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. В следващата си среща испанецът ще срещне Артюр Риндернех, който се наложи с 4:6, 6:3, 6:3, 6:2 срещу Бенжамен Бонзи.

Водейки с 4:1 във втория сет, Алкарас загуби гейм на собствен сервис за първи път през седмицата. 22-годишният испанец взе медицински таймаут за преглед на коляното при 5:4, но след това си върна контрола, взе следващите седем гейма и записа победа за час и 44 минути.

"Чувствам се добре. Медицинският таймаут бе просто превантивна мярка. При пробива му, в последния ми сервис, почувствах нещо в коляното, но то отшумя след още няколко разигравания. Ще говоря с отбора ми за това, но се чувствам добре в момента", каза той.

Алкарас, който спечели първа си голяма титла на откритото първенство в САЩ през 2022 година, остава в график за среща с Новак Джокович на полуфиналите. Испанецът е с 57 победи и шест трофея през годината и може да оглави световната ранглиста, ако изравни или подобри постижението на Яник Синер в Ню Йорк.

По-рано през деня Феликс Оже-Алиасим спечели с 6:1, 7:6(4), 7:6(5) срещу Роман Сафуилин в мач, който продължи два часа и 58 минути. В следващия кръг канадецът ще срещне поставения под номер 3 германец Александър Зверев. Той спечели с 6:4, 6:4, 6:4 срещу Джейкъб Фърнли.

Осмият в световната ранглиста Алекс Де Минор записа победа с 6:2, 6:4, 6:2 срещу японеца Шинтаро Мочизуки. Австралиецът ще се изправи срещу германеца Даниел Алтмайер.

Снимки: Gettyimages