Нестеров стартира с победа на сингъл на турнир по тенис в Монастир

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 3 в схемата българин победи представителя на Германия Кристиан Джонов с 6:4, 6:2 за 79 минути. В спор за място на четвъртфиналите Нестеров ще срещне победителя от двубоя между чешкия квалификант Роман Постолка и Даниил Сарксян (Армения).



По-късно днес българинът ще стартира и участието си в надпреварата на двойки. Нестеров и Адам Нагуди (Тунис), които са поставени под номер 1 в схемата, излизат срещу Бернардо Мунк Меса (Испания) и Даниил Сарксян (Армения).