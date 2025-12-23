Популярни
  Нестеров стартира с победа на сингъл на турнир по тенис в Монастир

Нестеров стартира с победа на сингъл на турнир по тенис в Монастир

  • 23 дек 2025 | 18:45
Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 3 в схемата българин победи представителя на Германия Кристиан Джонов с 6:4, 6:2 за 79 минути. В спор за място на четвъртфиналите Нестеров ще срещне победителя от двубоя между чешкия квалификант Роман Постолка и Даниил Сарксян (Армения).

По-късно днес българинът ще стартира и участието си в надпреварата на двойки. Нестеров и Адам Нагуди (Тунис), които са поставени под номер 1 в схемата, излизат срещу Бернардо Мунк Меса (Испания) и Даниил Сарксян (Армения). 

