Циципас не можа да преглътне драмата на US Open и влезе в конфронтация със съперника си

За Стефанос Циципас US Open вече приключи. Гръцкият топ тенисист отдавна не е в най-добрата си форма и това си пролича и на последния за годината турнир от Големия шлем. В Ню Йорк той не се показа в най-добрата си светлина веднага след мача, като потърси сметка от своя противник. В изтощителен петсетов двубой, продължил почти 4,5 часа, гъркът беше победен от германеца Дан Алтмайер. Циципас загуби първия сет, но изглеждаше, че ще обърне развоя на събитията, след като спечели следващите два. Впоследствие обаче Алтмайер отново изравни резултата в сетовете, което наложи изиграването на решаващ пети сет.

В него Циципас стигна до мачбол, но не успя да го реализира. В крайна сметка Алтмайер нанесе безпощадния си удар: 7:6, 1:6, 4:6, 6:3, 7:5. С това обаче не всичко около мача беше приключило, както стана ясно веднага след края, когато двамата играчи се приближиха до мрежата, за да си стиснат ръцете.

Убедителни победи за Зверев, Оже-Алиасим и Де Минор, Циципас е аут

Противникът не вярва на ушите си

Циципас веднага поиска да даде да се разбере, че не е доволен от едно действие на германеца по време на двубоя. „Следващия път не се чуди защо те ударих, ясно?", беше изненадващият коментар на гърка. Германецът не можеше да повярва на това, което чува. Циципас искаше да му каже, че не е доволен от сервис отдолу, изпълнен от победителя по-рано в мача, но Алтмайер не желаеше да слуша. Той обърна лице и се отдалечи от гърка, за да стисне ръката на съдията. Публиката освирка Стефанос, а германецът вдигна победоносно ръце.

At the net after a five set marathon of a match, Tsitsipas chose to complain about an underarm serve in the 4th set that Altmaier hit. What are we doing here?



pic.twitter.com/BvDt54C2H8 — Barstool Tennis (@StoolTennis) August 29, 2025

Много драми около Циципас

Това е поредният скандал, в който Циципас се замесва тази година. Връзката му с колежката му тенисистка Паула Бадоса изглежда окончателно приключила, а и в тениса нещата изобщо не вървят. На "Уимбълдън" той отпадна рано по драматичен начин след отказване, след което тогавашният му треньор Горан Иванишевич беше изключително критичен към него. Гъркът се раздели и с него. По-късно той нарече треньора си „диктатор“.

Сега Циципас отново е подпомаган от баща си. За кратко изглеждаше, че има наченки на възраждане, когато във вторник вечерта той изигра „най-добрия си тенис от месеци“ на US Open. Няколко дни по-късно обаче той е извън турнира и отново има страничен инцидент, за който всички говорят.

За Алтмайер турнирът продължава. В третия кръг германецът ще се изправи срещу поставения под номер осем Алекс де Минор. Въпросът е доколко свеж ще бъде Алтмайер, тъй като той изигра продължителни петсетови мачове както в първия, така и във втория кръг.