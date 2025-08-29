Рибакина за първи път е осминафиналистка на US Open, Паолини отпадна

Поставената под номер 9 Елена Рибакина победи с 6:1, 6:2 за едва 62 минути Ема Радукану и се класира за четвъртия кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. Шампионката на "Уимбълдън" от 2022 година достига за първи път в кариерата си този етап в Ню Йорк и ще срещне Маркета Вондроушова.

Рибакина е загубила само четири гейма в кариерата си срещу Радукану, след като излезе победител и в първата им среща с 6:0, 6:1. Това се случи в Сидни през 2022-ра.

"Поради някаква причина в последните години не играя много успешно в САЩ. Надявам се всичко да се промени през 2025-а”, заяви тенисистката от Казахстан.

Рибакина започна мача с перфектен печеливш удар от форхенд, изпратен в ъгъла на корта. Това даде тон за доминантна победа на корт "Луис Армстронг", която бе постигната с 23 уинъра в 15 гейма. Радукану отговори само с осем печеливши удара, като едва един от тях бе постигнат в първия сет.

Рибакина нямаше проблеми и на собствен сервис, губейки само три разигравания от първо подаване. Тя също така не се защитава и срещу опит за пробив. Играта на Радукану бе на обратния полюс и британката взе само 50% от точките на първи сервис, а освен това загуби 71% от тези на втори.

Следващата съперничка на Рибакина ще бъде Вондроушова, която постигна изненадваща победа над поставената под номер 7 Джазмин Паолини. Чехкинята, 60-а в световната ранглиста, реализира два от осемте си шанса за пробив и сложи край на мача след час и 28 минути.

