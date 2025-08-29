Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рибакина за първи път е осминафиналистка на US Open, Паолини отпадна

Рибакина за първи път е осминафиналистка на US Open, Паолини отпадна

  • 29 авг 2025 | 22:47
  • 165
  • 0
Рибакина за първи път е осминафиналистка на US Open, Паолини отпадна

Поставената под номер 9 Елена Рибакина победи с 6:1, 6:2 за едва 62 минути Ема Радукану и се класира за четвъртия кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. Шампионката на "Уимбълдън" от 2022 година достига за първи път в кариерата си този етап в Ню Йорк и ще срещне Маркета Вондроушова. 

Рибакина е загубила само четири гейма в кариерата си срещу Радукану, след като излезе победител и в първата им среща с 6:0, 6:1. Това се случи в Сидни през 2022-ра. 

"Поради някаква причина в последните години не играя много успешно в САЩ. Надявам се всичко да се промени през 2025-а”, заяви тенисистката от Казахстан.  

Рибакина започна мача с перфектен печеливш удар от форхенд, изпратен в ъгъла на корта. Това даде тон за доминантна победа на корт "Луис Армстронг", която бе постигната с 23 уинъра в 15 гейма. Радукану отговори само с осем печеливши удара, като едва един от тях бе постигнат в първия сет. 

Рибакина нямаше проблеми и на собствен сервис, губейки само три разигравания от първо подаване. Тя също така не се защитава и срещу опит за пробив. Играта на Радукану бе на обратния полюс и британката взе само 50% от точките на първи сервис, а освен това загуби 71% от тези на втори. 

Следващата съперничка на Рибакина ще бъде Вондроушова, която постигна изненадваща победа над поставената под номер 7 Джазмин Паолини. Чехкинята, 60-а в световната ранглиста, реализира два от осемте си шанса за пробив и сложи край на мача след час и 28 минути.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Ден 6 на US Open: лесна победа за Алкарас, Джокович ще играе след полунощ

Ден 6 на US Open: лесна победа за Алкарас, Джокович ще играе след полунощ

  • 29 авг 2025 | 23:00
  • 7123
  • 0
Алкарас продължава без загубен сет на US Open

Алкарас продължава без загубен сет на US Open

  • 29 авг 2025 | 21:23
  • 1129
  • 0
Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл във Вербие

Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл във Вербие

  • 29 авг 2025 | 19:01
  • 485
  • 0
Синер е по-доминантен от Алкарас в "Шлема", сочи статистиката

Синер е по-доминантен от Алкарас в "Шлема", сочи статистиката

  • 29 авг 2025 | 16:40
  • 896
  • 0
Тъжна вест: Отлетя в отвъдното един от доайените на българския тенис

Тъжна вест: Отлетя в отвъдното един от доайените на българския тенис

  • 29 авг 2025 | 16:19
  • 1716
  • 1
Изабелла Шиникова е на 1/2-финал в Брашов

Изабелла Шиникова е на 1/2-финал в Брашов

  • 29 авг 2025 | 15:26
  • 658
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 59667
  • 265
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 98658
  • 125
Септември 0:0 Локомотив (София), греда за символичните домакини

Септември 0:0 Локомотив (София), греда за символичните домакини

  • 29 авг 2025 | 23:10
  • 6539
  • 17
Ботев (Враца) изненада неприятно Черно море

Ботев (Враца) изненада неприятно Черно море

  • 29 авг 2025 | 21:38
  • 21287
  • 69
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

  • 29 авг 2025 | 19:28
  • 26885
  • 20
Лече 0:0 Милан, втори отменен гол на гостите

Лече 0:0 Милан, втори отменен гол на гостите

  • 29 авг 2025 | 21:58
  • 3407
  • 6