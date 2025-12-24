Финалистът в Джеда показа, че има играта за пробив в АТР тура

Той не спечели титлата, но финалистът в Джеда Александър Блокс имаше седмица, която ще помни дълго при дебюта си на Next Gen ATP Finals.

След четири поредни победи и достигане до финала на турнира за играчи до 20 години в Саудитска Арабия, загубата в мача за титлата в неделя срещу световния №28 Лиърнър Тиен не бе повод за срам.

„Мисля, че сервисът ми и първият удар след него значително се подобриха на този турнир и ще пренеса това в новия сезон“, каза Блокс. „Също така се справих много добре с напрегнатите моменти през седмицата, което ще ми даде повече увереност в тура, когато трябва да играя важни точки в ключови моменти.

Имах страхотен турнир и дори във финала, когато губех, се забавлявах на корта. Опитвах се да се наслаждавам на всеки миг, защото това е последният път, в който ще преживея подобен мач. Имах няколко шанса да направя пробив обратно в последния гейм и това ме накара да се усмихна. Бяха наистина много приятни 10–11 дни тук в Джеда.“

През цялата седмица Блокс демонстрира игра, която е отлично пригодена за бъдещи успехи в ATP тура – силен и ефективен сервис, много мощ от основната линия и впечатляващо движение за млад тенисист с ръст 193 см.

Той записа общо 125 уинъра в пет мача, включително 50 аса, а загуби сервис гейма си само седем пъти. Световният №116 започна финала с 24 поредни първи сервиса в игра, като в първия сет беше безгрешен – 21 от 21.

„Нямах конкретен план да търся висок процент първи сервиси или определено пласиране“, обясни той. „Съперникът ми връщаше много добре близо до основната линия, въпреки че сервирах агресивно. Опитвах се да разнообразявам сервиса си и понякога просто има мачове, в които вкарваш много първи сервиси.“

Блокс, който победи Тиен на финала при юношите на Australian Open 2023 в драматичен тайбрек от третия сет с 11:9, сега ще проведе тренировъчна седмица в Дубай, преди да започне сезон 2026 с турнир от ATP Challenger Tour в Канбера и квалификациите за Australian Open.

Първият белгиец, достигал финал в историята на Next Gen ATP Finals, Блокс спечели два Challenger турнира през тази година – в Оейраш-3 и Братислава-2.

„Въпреки че това беше много добра седмица, следващата ще се върна към тренировките и ще се подготвя за новия сезон“, завърши Блокс.

