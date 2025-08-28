Ден 5 на US Open: първи тест за Яник Синер

Популярни
  28 авг 2025 | 13:46
Петият ден на US Open започва в 18 часа българско време и ще предложи редица вълнуващи и непредсказуеми сблъсъци от кортовете във "Флашинг Медоус".

Още в самото начало на програмата има звездно присъствие сред мъжете и жените в Ню Йорк.

Андрей Рубльов се изправя срещу Тристан Бойер, а Лоренцо Мусети и Давид Гофен вероятно ще приковат погледите на повечето фенове на тениса със своя дуел от 18 часа.

При жените програмата започва с Юлия Путинцева срещу Анна Калинская от 18, но малко по-късно от 18:30 на сцената излиза една от фаворитките Ига Швьонтек, която има за задача да преодолее Сузан Ламенс.

Именно полякинята открива графика на "Артър Аш", а след нея около 20 часа се очаква да гледаме Яник Синер срещу Алексей Попирин. Австралиецът елиминира Новак Джокович в трети кръг в Ню Йорк миналата година и се очаква да създаде проблеми на световния номер 1.

Във вечерната сесия на "Артър Аш" организаторите по трациция отделят внимание на американските надежди в турнира. В 02:00 часа след полунощ в петък зрителите ще гледат Кори Гоф срещу Донна Векич.

Около 04:00 часа пък на централния корт ще излезе Томи Пол срещу непредсказуемия Нуно Боржеш.

От 02:00 часа на корт "Луис Армстронг" е битката на Александър Зверев срещу Джейкъб Фърнли.

Последната среща в програмата на дамите е от около 04:00 часа между Аманда Анисимова и Мая Джойнт.

Петият поставен в основната схема Джак Дрейпър трябваше да се откаже поради контузия и така Зизу Бергс продължава напред без игра.

Снимки: Imago

