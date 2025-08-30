Ранен крах за две от големите американски надежди на US Оpen

Квалификантът Ян-Ленард Щруф от Германия помрачи настроението на публиката на „Грандстенд“, след като отстрани любимеца на домакините и миналогодишен полуфиналист на US Open Франсис Тиафо с 6:4, 6:3, 7:6(7). С тази победа той си осигури първо класиране за осминафиналите на турнира.

Високият 193 см Щруф успя да неутрализира мощната игра на поставения под №17 в схемата Тиафо през целия мач, записвайки втора поредна изненадваща победа в Ню Йорк, след като в предишния кръг елиминира №11 Холгер Руне.

„Беше невероятен мач. Мисля, че днес играх много добър тенис“, заяви Щруф след двубоя. - Знаех, че ще бъде много трудно, а атмосферата беше изумителна. Въпреки че подкрепяхте него, беше невероятно, така че ви благодаря", добави германският ветеран.

Изоставайки с два сета и пробив, Тиафо се възползва от слаб сервис гейм на Щруф, за да стигне до тайбрек. Германецът обаче не се огъна под напрежението и натиска от трибуните.

„Бях на косъм от отпадане в квалификациите при 2:6, 2:4. Всичко може да се сведе до няколко точки и знаех, че ако Франсис спечели третия сет, може да обърне мача", призна Щруф.

В първите два сета германският тенисист наруши ритъма на Тиафо, като поддържаше разиграванията къси и не позволяваше на американеца да поеме контрол. В началото на третия сет обаче Тиафо възвърна самообладанието си и започна да затруднява Щруф в по-дългите размени на удари.

Двамата печелеха подаванията си до осмия гейм, когато първи се пропука Тиафо. Американецът допусна пробив и даде шанс на Щруф да сервира за мача при 5:3. До този момент германецът не беше показвал никакви признаци на нервност. Но с възможността да затвори мача с ракетата си, той направи три двойни грешки и изпрати форхенд в мрежата, за да бъде пробит на нула. Вдъхновената публика подкрепи Тиафо и му помогна да изравни за 5:5, а след размяна на сервис геймове сетът стигна до тайбрек.

„Всички знаят, че понякога е трудно да сервираш за мача“, каза Щруф. - Изиграх много лош гейм с три двойни грешки, но успях да остана концентриран и да си върна енергията, така че съм много щастлив от това".

На осминафиналите съперник на германеца ще е Новак Джокович, ако рекордьорът по титли от "Големия шлем" се справи с Камерън Нори.

Тиафо достигна до полуфиналите на US Open през 2022 г. и 2024 г. От всички турнири от "Големия шлем", Ню Йорк остава най-силният за него, като балансът му там вече е 24-11.

Друг от любимците на американската публика - Бен Шелтън, също не можа да намери място на осминафиналите. Той беше принуден да се откаже заради контузия след края на четвъртия сет срещу Адриан Манарино. Преди това резултатът беше 6:2, 3:6, 6:4. 4:6.

Шелтън започна да усеща остра болка в рамото на старта на четвъртия сет и поиска медицински таймаут. След него шестият в световната ранглиста тенисист започна да търси по-кратки разигравания и постоянно излизаше на мрежата. По-късно той заяви, че никога в живота си не е изпитвал толкова силна болка.

"Когато започнаха проблемите му, той водеше мача. Мисля, че ако не се беше контузил, най-вероятно щеше да спечели. Малшанс за него и късмет за мен. Не знам какво да кажа. Радвам се, че продължавам напред, но пожелавам на Бен всичко най-добро", заяви в интервюто на корта Манарино.

37-годишният французин ще се изправи на осминафиналите срещу Иржи Лехечка от Чехия.

