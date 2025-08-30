Сабаленка взе жадувания реванш от Лейла Фернандес

Популярни
Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка победи поставената под номер 31 Лейла Фернандес с 6:3, 7:6(2) в третия кръг на US Open и се класира за пети пореден път за осминафиналите в Ню Йорк.

Този път световната номер 1 беше непоколебима, спаси три точки за пробив и взе ранна преднина в мач, в който нито веднъж не изоставаше в резултата. С победата тя взе реванш за поражението си от Фернандес на полуфиналите през 2021 година.

„Определено беше вълнуващ мач“, заяви Сабаленка след срещата. - Последният път, когато се срещнахме, беше страхотна битка. Тя изигра невероятен мач и аз исках този реванш силно, така че съм изключително щастлива от победата. Тя е страхотен играч, голям състезател и винаги се бори на корта", добави Сабаленка.

Тенисистката от Беларус няма загубен сет в хода на турнира, а следващата й съперничка ще е испанката Кристина Букша, която изненадващо елиминира Елизе Мертенс с 3:6, 7:5, 6:3.

В един от най-любопитните сблъсъци при дамите Барбора Крейчикова надделя срещу Ема Наваро в три сета - 4:6, 6:4, 6:4. Двете направиха множество грешки, но в края чехкинята запази по-голямо самообладание и обърна третия сет от 0:3 до 6:4, за да се класира за осминафиналите, където я чака Мира Андреева.

В четвъртия кръг е и Ан Ли. 25-годишната американка спечели със 7:5 6:3 среу Присила Хон от Австралия и й предстои двубой с Джесика Пегула.

Снимки: Gettyimages

