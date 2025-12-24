Популярни
Фереро обясни защо се е разделил с Алкарас: не било за пари

  • 24 дек 2025 | 15:39
  • 470
  • 1
Фереро обясни защо се е разделил с Алкарас: не било за пари

Разминавания по условията в договора са довели до изненадващата раздяла между световния номер 1 в мъжкия тенис Карлос Алкарас и неговия треньор Хуан Карлос Фереро, съобщава агенция ДПА.

Фереро тренира Алкарас от седем години, когато тенисистът бе едва на 15. С негова подкрепа той спечели шест титли от големия шлем и се изкачи на върха на световната ранглиста, но двамата обявиха през миналата седмица, че пътищата им се разделят.

"Имаше определени неща, за които двете страни не се разбраха. Може би нещата можеха да се променят, ако бяхме седнали да поговорим, но това така и не се случи. Не ми е приятно, защото подобни взаимоотношения не могат да приключат за един ден. Ще има период на страдание от моя страна, но желая на Карлос всичко най-добро", каза Фереро за Marca.

Фереро добави, че разминаванията на двамата не са от финансово естество. Той каза също така, че вече е получил оферти от други тенисисти, но е решил да си вземе кратка почивка.

