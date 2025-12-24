Синер и Баджо се снимаха на самолет от Дубай

Сбогом, Дубай – време е за връщане у дома. Коледата със семейството е свещена и Яник Синер се завърна в Италия след почти три седмици в Дубай. Изненадата по време на полета беше, че на същия самолет, който кацна от Дубай в Италия, Яник се оказа редом с Роберто Баджо – среща, увековечена със селфи, публикувано в профила на „Червената лисица“. „Божествената опашка“, който се прибираше от Саудитска Арабия след Суперкупата на Италия, никога не е крил възхищението си от шампиона с четири титли от Големия шлем.

За Синер предстоят само няколко дни в Южен Тирол – време да отпразнува празниците с родителите си и брат си в родния Сесто, след което от 27-и започва втората фаза от подготовката му за тенис сезона 2026. Яник завърши последната си тренировка на кортовете в „Ал Касар“, както винаги заобиколен от любопитни фенове, търсещи снимка или автограф.