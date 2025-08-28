Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Ювентус отхвърли първата оферта на Нотингам за Савона

Ювентус отхвърли първата оферта на Нотингам за Савона

  • 28 авг 2025 | 03:58
  • 278
  • 0
Ювентус отхвърли първата оферта на Нотингам за Савона

Нотингам Форест се интересува от трансфера на защитника на Ювентус Никола Савона, съобщава Sky Sport Italia. Италианците вече са отхвърлили първата оферта на английския клуб за 22-годишния футболист, която е била на стойност от 11 милиона евро.

„Старата госпожа“ настоява да получи поне 18 милиона евро за играча. Нотингам Форест все още не е преговарял директно със защитника.

През сезон 2024/25 Савона отбеляза 2 гола и направи 1 асистенция в 40 мача във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2030 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дибала и Рома започват преговори за нов договор

Дибала и Рома започват преговори за нов договор

  • 28 авг 2025 | 03:32
  • 334
  • 0
Капитанът на Нюкасъл: Не съм говорил с Исак

Капитанът на Нюкасъл: Не съм говорил с Исак

  • 28 авг 2025 | 01:57
  • 635
  • 1
Аморим: По-добрият отбор победи

Аморим: По-добрият отбор победи

  • 28 авг 2025 | 01:33
  • 1183
  • 0
Евертън си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп" след успех над тим от Лига 1

Евертън си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп" след успех над тим от Лига 1

  • 28 авг 2025 | 01:10
  • 638
  • 0
Изтеглиха жребия за третия кръг на "Карабао Къп"

Изтеглиха жребия за третия кръг на "Карабао Къп"

  • 28 авг 2025 | 00:59
  • 2281
  • 1
Обновен Брайтън прегази Оксфорд за "Карабао къп", дебютанти с голове

Обновен Брайтън прегази Оксфорд за "Карабао къп", дебютанти с голове

  • 28 авг 2025 | 00:50
  • 771
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гръмък провал на Ман Юнайтед срещу тим от Лига 2

Гръмък провал на Ман Юнайтед срещу тим от Лига 2

  • 28 авг 2025 | 00:22
  • 31117
  • 134
Байерн допусна необясним срив, но Хари Кейн поправи щетите в последните секунди

Байерн допусна необясним срив, но Хари Кейн поправи щетите в последните секунди

  • 27 авг 2025 | 23:40
  • 19492
  • 15
Ето всички участници в Шампионската лига и разпределението по урни

Ето всички участници в Шампионската лига и разпределението по урни

  • 28 авг 2025 | 00:09
  • 9737
  • 6
ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 38170
  • 159
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 53288
  • 42
Ден 4 на US Open: Алкарас нямаше проблеми и във втория кръг

Ден 4 на US Open: Алкарас нямаше проблеми и във втория кръг

  • 28 авг 2025 | 01:40
  • 14970
  • 3