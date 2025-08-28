Ювентус отхвърли първата оферта на Нотингам за Савона

Нотингам Форест се интересува от трансфера на защитника на Ювентус Никола Савона, съобщава Sky Sport Italia. Италианците вече са отхвърлили първата оферта на английския клуб за 22-годишния футболист, която е била на стойност от 11 милиона евро.
„Старата госпожа“ настоява да получи поне 18 милиона евро за играча. Нотингам Форест все още не е преговарял директно със защитника.
През сезон 2024/25 Савона отбеляза 2 гола и направи 1 асистенция в 40 мача във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2030 година.
Снимки: Gettyimages