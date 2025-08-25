Популярни
Мениджърът на Нотингам Форест коментира слуховете за раздяла

  • 25 авг 2025 | 12:15
  • 275
  • 0

Мениджърът Нуно Еспирито Санто отхвърли спекулациите, че може да се оттегли от поста си в Нотингам Форест. Той нарече слуховете "абсурдни" в интервю след равенството 1:1 с Кристъл Палас в неделя. В петък Еспирито Санто разкри, че отношенията му със собственика на отбора Евангелос Маринакис са се влошили и вече не са основани на взаимно доверие.

"Абсолютни глупости. Абсурд! Тези слухове са абсурдни", заяви наставникът.

Запитан дали ще бъде мениджърът на Форест и след края на летния трансферен прозорец, Еспирито Санто отговори: "За това нямам отговор, но гарантирам, че се старая да си върша работата по най-добрия начин. Събрали сме се отговорни хора, които опитват да решат проблемите. Можем да проведем разговор, който да бъде добра платформа за бъдещето. Отборът е по-важен от всичко останало".

"Ще го направим. Длъжни сме. Предстои да говорим за бъдещето и това е на дневен ред", каза още португалският треньор, цитиран от БТА.

